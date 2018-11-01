Azerbaycan'da insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konferansı

Aydemir, Suriye'de rejimin, ihtilafı, askeri yaklaşımla çözmeye çalıştığını ancak siyasi çözüm olmaksızın sonuç alınamayacağını belirterek, Suriye'den Türkiye'ye gelen kişilere geçici koruma statüsü verildiğini, gönüllü dönüşte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği yapıldığını hatırlattı.

"İnsan kaçakçılığı olaylarının soruşturulması ve kovuşturulması ile göçmenlerin haklarının korunması" başlıklı oturumda sunum yapan Aydemir, Türkiye'nin Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'dan zor durumda pek çok insana kucak açtığını söyledi.

Toplantıda Türkiye'yi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir temsil etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Azerbaycan Milli Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği konferansa, Milli Meclis Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, çeşitli ülkelerden parlamenterler, uluslararası örgüt temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Milli Meclisi'nde "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığında Çok-Disiplinli Yaklaşımlar: Uluslararası ve Ulusal Yasama ve İcrai Çerçeve" başlıklı konferans düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık kapı politikası neticesinde en çok sığınmacının Türkiye'de bulunduğunu bildiren Aydemir, 10 ilde 14 barınma merkezi bulunduğunu ve buralara 172 bin kişinin yerleştirildiğini aktardı.

Aydemir, bugüne kadar belediye ve sivil toplum katkısı dahil toplam 33 milyar doların bu amaçla harcandığını kaydetti.

Türkiye'ye verilen vaatlerin yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayan Aydemir, Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen 18 Mart mutabakatıyla "birebir" formülü üzerinde uzlaşıldığını, 19 Ekim itibarıyla 1740 kişinin AB'de yerleştirildiğini, AB ile iş birliğinin devam ettiğini dile getirdi.

Aydemir, milli gelirin yüzde 0,75'ni insani yardıma ayıran Türkiye'nin, ABD'den sonra en çok insani yardımda bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi.

Konferansta, insan kaçakçılığına karşı mücadele ve göçmenlerin haklarının korunması konularında çeşitli sunumlar yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

