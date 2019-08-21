HABER

Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağıyla eğitim uçuşu yaparken, Hazar Denizi'ne düşen Atakişiyev için ilk tören Silahlı Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehit Atakişiyev'in naaşı, Fahri Hiyaban'a götürüldü ve burada törenle toprağa verildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi de katılmıştı.

Atakişiyev'in cansız bedeni dün bulunmuştu.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
İspanyol arkadaşlar bisikletle Akdeniz ve Ege turundaİspanyol arkadaşlar bisikletle Akdeniz ve Ege turunda
Troya'yı 600 yıl geri taşıyan keşifTroya'yı 600 yıl geri taşıyan keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Hava Kuvvetleri MIG-29 savaş uçağı pilot şehit Yarbay Reşat Atakişiyev

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.