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Azerbaycan'da yerel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 41 bin 462 adayın, bin 606 belediyenin 15 bin 156 meclis üyeliği için yarıştığı seçimler sona erdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, ülke genelinde şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyeliği için yapılan seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından beşincisi düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycanlılar, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan, 41 bin 462 adayın bin 606 belediyenin 15 bin 156 meclis üyeliği için yarıştığı seçimler saat 19.00'da sona erdi.

Azerbaycan yasaları gereği, yerel seçimlerde önce meclis üyeleri belirleniyor, daha sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını seçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan belediye seçim

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