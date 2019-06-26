Azerbaycan'daki Ahıska Türklerinin camisi onarıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Saatlı ilinde Ahıska Türklerinin yaşadığı Smada köyündeki cami, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından onarıldı.

Onarım sonrasında yapılan açılış törenine DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Azerbaycanlı milletvekilleri Eflatun Amaşov ile Tahir Kerimli ve köy halkı katıldı.

Kassanov, törende yaptığı konuşmada, DATÜB olarak 11 senedir faaliyet gösterdiklerini, Ahıska Türklerinin sorunlarının giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Başlıca amaçlarının Ahıska Türklerinin tüm haklarının elde edilmesi ve soydaşlarının ana vatanları olan Gürcistan'a sorgusuz sualsiz dönüşünün sağlanması olduğunu vurgulayan Kassanov, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin kendilerine bu konuda destek verdiğini belirtti.

Kassanov, bugüne kadar yaklaşık 600 Ahıska Türkü'nün Gürcistan'a dönüş hakkı kazandığını belirterek "Bunu yeterli görmüyoruz ve devamlı bu işin peşindeyiz. Avrupa Konseyinde de bu konuyu gündeme getirdik. Ahıska Türklerinin birleşmesi lazım. Önce kendi aramızda birleşmemiz sonra da Türk dünyasının birleşmesi lazım. Bu birliğin yolunda hiçbir şeyi esirgemiyoruz." şeklinde konuştu.