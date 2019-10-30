HABER

Azerbaycan’dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Azerbaycan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisini kınadı.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev, ABD Temsilciler Meclisinde sözde “Ermeni soykırımı”nı tanıyan tasarının kabul edilmesini kınadı.

Azerbaycan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisini kınadı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev, ABD Temsilciler Meclisinde sözde “Ermeni soykırımı”nı tanıyan tasarının kabul edilmesini kınadı. Haciyev, “ABD Temsilciler Meclisinin, Ermeni soykırımı hakkındaki 296 sayılı kararının önyargılı ve haksız olduğunu düşünüyoruz ve kınıyoruz. Kararın siyasi, yasal veya tarihi bir temeli bulunmuyor ve Ermeni lobisi yanlısı grupların çabaları sonucunda kabul edildi. O dönemde olanlar politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından araştırılmalıdır” dedi.
Ermeni ve Ermeni lobisi çevrelerinin sözde “Ermeni soykırımı”nı bir politik amaç haline dönüştürdüğünü ifade eden Haciyev, “Bu amaçla, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerdeki Ermenilerin işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye’nin Ortak Tarih Komisyonu tarafından söz konusu dönemin olaylarını araştırma önerisini kabul etmemektedir. Tarihi tahrif etme, tarihi yeniden yazma ve politik baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez” diye konuştu.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
MSB: Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandıMSB: Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare ToplantısıAK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
CHP'li İlçe Başkanı Bitirgeç'ten flaş sözler: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

CHP'li isim: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.