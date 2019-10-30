Azerbaycan’dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

Azerbaycan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisini kınadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev, ABD Temsilciler Meclisinde sözde “Ermeni soykırımı”nı tanıyan tasarının kabul edilmesini kınadı. Haciyev, “ABD Temsilciler Meclisinin, Ermeni soykırımı hakkındaki 296 sayılı kararının önyargılı ve haksız olduğunu düşünüyoruz ve kınıyoruz. Kararın siyasi, yasal veya tarihi bir temeli bulunmuyor ve Ermeni lobisi yanlısı grupların çabaları sonucunda kabul edildi. O dönemde olanlar politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından araştırılmalıdır” dedi.

Ermeni ve Ermeni lobisi çevrelerinin sözde “Ermeni soykırımı”nı bir politik amaç haline dönüştürdüğünü ifade eden Haciyev, “Bu amaçla, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerdeki Ermenilerin işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye’nin Ortak Tarih Komisyonu tarafından söz konusu dönemin olaylarını araştırma önerisini kabul etmemektedir. Tarihi tahrif etme, tarihi yeniden yazma ve politik baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez” diye konuştu.

