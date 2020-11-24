HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan’ın Ermenistan’a Kelbecer’i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyor

Azerbaycan’ın Ermenistan’a Kelbecer’i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyor

24.11.2020 21:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da bulunan Kelbecer’i boşaltması için Ermenistan’a verdiği süre yarın sona eriyor.Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Dağlık Karabağ’daki çatışmalar durmuş, Ermenistan Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmişti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da bulunan Kelbecer’i boşaltması için Ermenistan’a verdiği süre yarın sona eriyor.
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Dağlık Karabağ’daki çatışmalar durmuş, Ermenistan Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmişti. Anlaşmaya göre, Ermenistan’a 7 bölgeden çekilmeyi kabul etmişti.
Azerbaycan, Ermenistan Kelbecer’i 15 Kasım’da kendisine teslim etmesi istemiş, ancak bölgenin coğrafyası geniş olduğundan ve ulaşım yollarının kısıtlılığı nedeniyle bu süre Ermenistan’ın talebiyle 25 Kasım’a kadar uzatılmıştı. Azerbaycan’ın Kelbecer’i boşaltması için Ermenistan’a verdiği süre yarın sona ererken, bölgeden çıkışlar devam ediyor.
Kelbecer, Dağlık Karabağ’ın en büyük şehirlerinden biri konumunda bulunuyor. Şehir, 27 yıl önce 2 Nisan 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilirken, bölgedeki 511 Azerbaycanlı şehit olmuştu.
Laçin, 1 Aralık’ta teslim edilecek
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, Ermenistan’ın 1 Aralık’a kadar Laçin’den çekilmesi gerekiyor. Azerbaycan’ın Laçin’i de kontrol altına alması ile Dağlık Karabağ’da bulunan 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
MSB madde madde açıkladı! İşte skandalın tüm detaylarıMSB madde madde açıkladı! İşte skandalın tüm detayları
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

MSB madde madde Türk gemisine yönelik arama skandalının detaylarını açıkladı

MSB madde madde açıkladı! İşte skandalın tüm detayları

Bakan Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması

Bitlis'te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi

Bitlis'te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi

24 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Hatay'da uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı

Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.