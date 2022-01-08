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Azerbaycanlı gazilerden Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

08.01.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından plaket taktim edildi. Tören sırasında Emin Hesenli gazilere tespih gönderen Oktay Kaynarca'ya sitem etti. Hesenli, "Bizim kahraman gazilerimiz üç gün burada. Gezilerin olduğu yerde önemli meseleler ikinci sıraya geçer. Bizi İstanbul'da bulsun bizimle görüşsün." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı gazilerden Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törenle Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye plaket verildi.

Fatih'teki dernek binasında gerçekleşen törene Türkiye Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konsey Üyesi ve Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Genel Başkanı Emin Hesenli ile gaziler katıldı.

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OKTAY KAYNARCA GAZİLERE TESPİH HEDİYE GÖNDERDİ

Oyuncu Oktay Kaynarca da Karabağ savaşı gazilerin hediye olarak tespih gönderdi. Onun adına oyuncu Abidin Yerebakan tespihleri hediye etti.

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"BİZİ İSTANBUL'DA BULSUN BİZİMLE GÖRÜŞSÜN"

Ancak Emin Hesenli, Kaynarca'ya sitem etti. Hesenli, "Bizim kahraman gazilerimiz üç gün burada. Gezilerin olduğu yerde önemli meseleler ikinci sıraya geçer. Bizi İstanbul'da bulsun bizimle görüşsün. Filmlerinde vatan severliği ile görünür, gaziyi sevmek, vatanı sevmek, toprağı sevmek şehidi ve gaziyi sevmekle geçer" diye ifade etti.

Plaket töreni sonunda şarkıcı Gönül Angın, Azerbaycan gazilerine moral konseri verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Oktay Kaynarca
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