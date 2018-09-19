Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahalesi Florya Asfaltı üzerindeki ofise gelen G.D. ile iş adamı Etimat İsmailov henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.D, İsmailov'a silahla ateş ederek kaçtı. Ofisten silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsmailov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı ofiste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

