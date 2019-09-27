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Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yapan şahıslar yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yapan şahıslar yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan bir turizm şirketinin sahibi olan Azerbaycan uyruklu iş adamı N.N.’ye, 5 yıldır yanında çalışan Özgür K. ile eşi Esin K. tarafından şantaj yapıldı. İş adamının ifadesine göre, şirketinin Türkiye’deki işlerini yürütmesi için yetki verdiği Özgür K. ve eşi Esin K., ellerinde kendisine ait görüntüler olduğunu söyleyerek Azeri iş adamı N.N.’den 1 milyon Dolar para istedi. Şüpheliler, N.N’nin parayı vermemesi halinde ellerindeki görüntüyü, hazırladıkları bir haber metni ile birlikte Azerbaycan basınına vereceklerini söyledi. Bunun üzerine N.N. 23 Eylül Pazartesi günü durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Şahıslar üzerinde yapılan sistemsel çalışmalar neticesinde, evli çiftin Gürcistan’a kaçmak üzere yolda oldukları, henüz parayı alamadıkları için Erzurum’da bir otelde konakladıkları belirlendi. Bunun üzerine Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile şahıslar 24 Eylül Salı günü kaldıkları otelde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Borcu vardı, borcumu istedim
Gözaltına alınan Özgür K.’nin emniyetteki sorgusunda, "N.N’nin bana 1 milyon Dolar borcu vardı, bu yüzden böyle bir şey yaptım" şeklindeki ifadesiyle şantajı itiraf ettiği öğrenildi.

Öyle bir görüntüyle şantaj yaptılar ki
Şüphelilerin, iş adamının bir yemekte çekilmiş eli kadehli bir fotoğrafını kullanarak iş adamına şantaj yaptıkları, bu görüntünün Azerbaycan’da hoş karşılanmayacağı ve iş adamının itibarını zedeleyeceğini bildikleri için böyle bir yöntem kullandıkları ve parayı vermemesi durumunda hazırladıkları bir haber metni ile birlikte görüntüyü Azerbaycan basınında paylaşacaklarını söyledikleri öğrenildi.
Azeri iş adamına şantaj yaparak kendisinden 1 milyon Dolar isteyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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