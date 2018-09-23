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AZERİ İŞADAMI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Bakırköy'de, Azeri işadamı Etimad İsmailov'un ofisinde silahla vurularak öldürülmesi olayının şüphelileri tutuklandı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
Bakırköy'de, Azeri işadamı Etimad İsmailov'un ofisinde silahla vurularak öldürülmesi olayının şüphelileri tutuklandı.
Florya'daki ofisinde Perşembe günü Azeri İşadamı Etimad İsmailov, silahla vurularak öldürüldü.
Olayın ardından aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu anlaşılan Gözel Demirov ile şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Demirov ile şoförü, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Demirov ile şoförü "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Gözel Damirov ve şoförünün şubeden çıkışı
-Polis aracına bindirilmeleri
-Araçların gidişi
-Genel ve detaylar

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