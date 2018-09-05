Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, sorunlarının çözümü noktasında kendilerine sağladığı desteğe işaret eden Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Susin, "Başta Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Bey olmak üzere, vakıflardan her dönemde çok büyük ilgi ve yakınlık gördük. Sorunlarımızı rahatlıkla çözdük. Bize her konuda büyük destek oldular." dedi.

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ile Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER) Kurucu Başkanı olan ve şu an Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanlığını yürüten Laki Vingas, azınlık vakıflarının yeni dönemden beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BURCU ÇALIK - Türkiye'deki cemaat (azınlık) vakıflarının temsilcileri, yeni dönemdeki en önemli beklentilerinin kendi seçimlerini yeniden yapabilmelerine olanak tanıyacak mevzuat düzenlemesinin gerçekleştirilmesi olduğunu bildirdi.

Son olarak çıkan torba yasa ile Süryanilere ait 55 manastır kilise ve mezarlığın yeniden vakıflarının adına tescil edildiğini anımsatan Susin, cemaat vakıfları olarak çözüm bekleyen sorunlarının başında ise kendi seçimlerini gerçekleştirebilmenin geldiğini aktardı.

Susin, "Tüm cemaat vakıflarının en büyük beklentisi seçimlerle ilgili düzenlemenin gerçekleşmesi. Vakıflara mutlaka taze kan gerekiyor, seçim gerekiyor. Süreç gerçekten çok uzadı. Seçimlerle ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Bizlere de güç ve umut veriyor"

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden cemaat vakıfları olarak mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Cemaat vakıfları olarak daha iyi bir dönemin başlayacağını ümit ediyoruz. Bu süreç cemaat vakıfları açısından da çok önemli. Toplumumuzun daha da rahatladığını şimdiden görüyoruz. Sayın Başkan tüm millete olduğu gibi bizlere de güç ve umut veriyor. " diye konuştu.

Ekonomik açıdan zor günlerin milletle el ele atlatılacağını vurgulayan Şirinoğlu, Türkiye'nin yeni sistemle ekonomik açıdan çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını aktardı.