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Aziz Kocaoğlu'ndan yeniden adaylık talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" - "İktidar partisinin bakanlık yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de yeniden belediye başkanlığı adaylığı sorumluluğundan kaçmayacağını açıkladı.

Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de bir basın toplantısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

Açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yaptığını vurgulayan Kocaoğlu, "Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu, aradan 3,5 ay süre geçtiğine, ancak adayın henüz belirlenemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisine ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir.

Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım.
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım."

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adaylık Aziz Kocaoğlu izmir büyükşehir belediyesi

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