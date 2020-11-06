Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 23 sanığa beraat

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülen ‘Futbolda şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, iki ayrı dosya şeklinde görülen davada 23 sanığın beraatına, 2 sanığın ise cezalandırılmasına hükmetti. Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, ‘Futbolda şike’ davasında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu sanıklar hakkında verilen beraat kararını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden görülen davada mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı dosya şeklinde görülen ‘futbolda şike’ davası karara bağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan’ın da arasında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı duruşmada 3 sanık ve tarafların avukatları hazır bulunurken, 1 sanık ile avukatı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulüp yöneticileri izleyici olarak yer aldı. Mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının zarar görme ihtimali olmaması nedeniyle talebini reddetti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatını, sanık Hakan Karaahmet’in ise ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanıklar ve avukatları beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

19 sanığa beraat, 1 sanığa ceza

Mahkeme heyeti, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatına, sanık Hakan Karaahmet’in ise ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Aziz Yıldırım ve 4 sanığın davası görüldü

Davada dosyaları ayrılan Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl’ın yargılandığı dava da karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi ile avukatları hazır bulundu. Bu dosya üzerinde de Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verdi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatını, Semih Kımıl’ın ise cezalandırılmasını talep etti.

Trabzonspor Kulübü avukatları cezalandırılmalarını istedi

Sanıklar ile avukatları, mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarında mütalaaya katıldıklarını kaydederek, beraata ilişkin taleplerini ifade etti. Trabzonspor Kulübü avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Aziz Yıldırım, 9 yıldır yargılandığını kaydederek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin beraatına hükmetti. Heyet, sanık Selim Kımıl’ın ise ‘tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına, ‘iş yeri dokunulmazlığı’ suçundan ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.