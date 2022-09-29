Azra Gülendam'ın katili Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde intihar etti! Akıllara Cem Garipoğlu geldi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran ve cezaevinde tutuklu halde bulunan Mustafa Murat Ayhan'la (49) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondururken sosyal medyaya yansıyan iddialar gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre Ayhan'ın, cezaevinde intihar ettiği ve hastaneye kaldırıldığı sırada öldüğü belirlendi.

AKILLARA CEM GARİPOĞLU GELDİ

Mustafa Murat Ayhan'dan gelen intihar haberi, akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi. Garipoğlu 2014 yılında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u başını keserek öldüren Garipoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde intihar etmişti.





