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Azra Gülendam'ın katili Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde intihar etti! Akıllara Cem Garipoğlu geldi

29.09.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Hayatoğlu'nu vahşice öldüren, cesedini 13 parçaya bölen ve cezaevinde tutuklu bulunan cani Mustafa Murat Ayhan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyaya da yansıyan haberlere göre Ayhan'ın, cezaevinde intihar ettiği ve hastaneye sevk edildiği sırada öldüğü iddia edildi. Ayhan'ın intiharı, akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi.

Azra Gülendam'ın katili Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde intihar etti! Akıllara Cem Garipoğlu geldi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran ve cezaevinde tutuklu halde bulunan Mustafa Murat Ayhan'la (49) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondururken sosyal medyaya yansıyan iddialar gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre Ayhan'ın, cezaevinde intihar ettiği ve hastaneye kaldırıldığı sırada öldüğü belirlendi.

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AKILLARA CEM GARİPOĞLU GELDİ

Mustafa Murat Ayhan'dan gelen intihar haberi, akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi. Garipoğlu 2014 yılında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u başını keserek öldüren Garipoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde intihar etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan
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