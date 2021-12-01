B12 eksikliği nelere yol açar? B12 eksikliği nasıl giderilir? İşte belirtileri ve tedavisi...

Vücut için en önemli vitaminlerden biri olan B12 vitamini DNA'yı ve kırmızı kan hücrelerini oluşturmaya yardımcıdır. Vücudunuz B12 vitamini depolamamaktadır, bu sebeple onu hayvansal gıdalardan veya takviyelerden almalısınız. Peki B12 eksikliği nelere yol açar?

B12 EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Yaşla beraber, vücudun bu vitamini emmesi zorlaşabilir. B12 vitamini içeren besinleri düzenli olarak tüketmiyorsanız, kilo verme ameliyatı geçirmişseniz ya da midenizin bir kısmını çıkaran başka bir ameliyat geçirdiyseniz yine B12 eksikliği yaşamanız mümkün.

Aynı zamanda, aşağıdaki durumlarda B12 vitamini eksikliği geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir:

-Atrofik gastrit

-Vücudunuzun B12 vitamini emmesini zorlaştıran pernisiyöz anemi

-Graves hastalığı veya lupus gibi bağışıklık sistemi bozuklukları

-B12 emilimini engelleyen bazı ilaçlar alıyorsanız

-Crohn hastalığı , çölyak hastalığı , bakteri üremesi veya parazit gibi ince bağırsağınızı etkileyen durumlar

-Alkolün kötüye kullanılması veya aşırı alkol tüketimi, vücudunuzun besinleri emmesini zorlaştırabilir veya yeterli kalori almanızı engelleyebilir. Yeterli B12 eksikliğinizin bir işareti, glossit veya şişmiş, iltihaplı bir dil olabilir.

-Ayrıca vegan bir diyet uyguluyorsanız (yani et, süt, peynir ve yumurta dahil olmak üzere herhangi bir hayvansal ürün yemiyorsanız) veya yeterince yumurta ya da süt ürünü tüketmeyen bir vejeteryansanız B12 vitamini eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

B12 EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Nadir görülmekle beraber, B12 vitamini veya folat eksikliği (anemili veya anemisiz) , özellikle bir süredir B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.

Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Sinir sistemi ile alakalı sorunlar

Geçici kısırlık

Kalp İşlevi

Şiddetli anemisi olan yetişkinler de kalp yetmezliği geliştirme riski altındadır.

Gebelik komplikasyonları ve doğum kusurları

Bazı rahatsızlıklar uygun tedavi ile düzelir, ancak sinir sistemi ile ilgili sorunlar gibi diğerleri kalıcı olabilmektedir.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

B12 vitamini ve folat, vücutta yer alan sinir sistemini sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirmektedir. Bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği, bu gibi sorunlara neden olabilir:

Aşırı yorgunluk

Enerji eksikliği

Ağrılı ve kırmızı bir dil

Kas güçsüzlüğü

Ağız ülseri

Depresyon ya da kafa karışıklığını içerebilen bazı psikolojik sorunlar

Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar

Dikkat eksikliği

Bu sorunlardan bazıları, B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa, fakat aneminiz yoksa da ortaya çıkabilmektedir.

B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ NEDİR?

Öncelikle B12 vitamini seviyenizi kontrol etmek için kan testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini doktorunuza sormalısınız. B12 vitamini ve folat eksikliği vakalarının çoğu, eksik vitaminleri düzeltmek için enjeksiyonlar ya dad tabletlerle kolayca tedavi edilebilmektedir.

B12 vitamini takviyeleri genellikle ilk başta enjeksiyon yoluyla verilmektedir. Sonrasında B12 eksikliğinizin diyetinizle ilgili olup olmadığına bağlı olarak, öğünler arasında veya düzenli enjeksiyonlar arasında B12 tabletlerine ihtiyacınız olacaktır.

Bu vitamin et, balık, süt ürünleri, yumurta, maya özütü (Marmite gibi) ve özel olarak güçlendirilmiş gıdalarda bulunmaktadır. En iyi folat kaynakları arasında yine bezelye, brokoli ve brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler bulunmaktadır.



