B12 vitamini nedir, B12 vitamini nelerde var? B12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitaminin en zengin kaynağı yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve dalak ve deniz ürünleridir. B12 vitamini eksikliğinde yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretilmediği için vücut oksijeni yeteri kadar alamaz. Yorgunluk ve nefes darlığı B12 eksikliğinde görülen belirtiler arasında yer alır.

B12 vitamini nedir?

İçeriğinde bulunan kobalt minerali sebebiyle kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, suda çözünebilen et balık ve süt ürünlerinde bulunan ve DNA üretiminde büyük bir etkiye sahip olan bir vitamindir. B12 vitamini, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık olarak 2mg, diğer vücut bölgelerinde de 2 mg olarak toplam 4 mg şeklinde depolanabilir. Depolanma miktarı az olduğundan dolayı B12 vitaminin günlük olarak hayvansal gıdalardan alınması gerekir. Magnezyum ve çinko gibi minerallerin de fonksiyonunda etkilidir ve amino asitlerin vücut tarafından sentezlenmesine yardımcı olur.

B12 vitamini ne işe yarar?

Vücuda alınması gereken vitaminlerin hemen hepsinin bir görevi bulunur. B12 vitamini de vücutta pek çok işe yarar. Vücut için önemli bir vitamin olan kobalamin çeşitli hayati işlevlerde görev alır. B12 vitamini, DNA yapımına en büyük desteği sağlayan vitaminlerden biridir. Ayrıca, kan ve sinir hücrelerini de sağlıklı tutarak kemik iliğinde kırmızı kan üretmeyi sağlar. Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen bu vitamin, yorgun ve hasta hissettiren anemiyi önler.

B12 vitaminin işe yaradığı diğer bir nokta ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Protein metobolizmasında yer alan B12 vitamini, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Sinir sistemi sağlığında da etkisi olan B12 vitamini sinir artışının korunmasına ve sinir sinyallerinin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

B12 vitamini nelerde var?

Sağlıklı ve normal bir insanda bulunması gereken B12 vitamini miktarı ortalama olarak 150 ml civarıdır. Bu miktar 80 ml ve altına düşerse B12 yetersizliği oluşur. Bu eksiklik ise dışarıdan alınan besinler ile giderilebilir.

Genellikle emilim bozuklukları ve yetersiz bir şekilde beslenme sonucunda görülen B12 eksikliğinde bu vitaminin zengin bulunduğu gıdaların tüketilmesi gerekir.

Yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 takviyesi vegan ya da vejetaryen olanlar için uzman kontrolünde ilaç takviyesi olarak da alınabilir. B12 vitamini hayvansal olan hemen her gıdada bulunmakla birlikte özellikle yumurta, deniz ürünleri ve karaciğer ve dalak gibi sakatatlarda fazla miktarda bulunur.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitamini vücut tarafından az üretildiği için hayvansal gıdalardan alınmalıdır. Vücudun alabileceği B12 vitamininin bulunduğu besinler şu şekilde sıralanabilir:

Protein bakımından da zengin olan kırmızı et ve tavuk,

B12 vitamini açısından oldukça zengin olan deniz ürünleri (istiridye, ton balığı, sardalya, somon, alabalık ve karides gibi)

Böbrek, dalak ve karaciğer gibi sakatat ürünleri,

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri,

Yumurta.

Oldukça fazla B12 içeren bu ürünlerin dışında mayalı soya ürünlerinde de B12 vitamini bulunur. Sebze, meyve ve kuruyemişler B12 vitamini içermez.