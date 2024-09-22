HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. B12 vitamini nedir, B12 vitamini nelerde var? B12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitamini nedir, B12 vitamini nelerde var? B12 vitamini eksikliği belirtileri

Melek Nacar Melek Nacar
11.09.2024 22:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut hücrelerinin büyüyüp gelişebilmesi ve kendini yenileyebilmesi için vitaminler önemli etkenlerdir. İnsan vücudunda kendiliğinden oluşmayan vitaminler ise dışarıdan besinler yoluyla ya da takviye ilaçlarla alınır. B12 vitamini, suda eriyebilen bir vitamindir ve az da olsa vücutta depolanabilir.

B12 vitamini nedir, B12 vitamini nelerde var? B12 vitamini eksikliği belirtileri

İçindekiler

  • B12 vitamini nedir?
  • B12 vitamini nelerde var?
  • B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminin en zengin kaynağı yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve dalak ve deniz ürünleridir. B12 vitamini eksikliğinde yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretilmediği için vücut oksijeni yeteri kadar alamaz. Yorgunluk ve nefes darlığı B12 eksikliğinde görülen belirtiler arasında yer alır.

B12 vitamini nedir?

İçeriğinde bulunan kobalt minerali sebebiyle kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, suda çözünebilen et balık ve süt ürünlerinde bulunan ve DNA üretiminde büyük bir etkiye sahip olan bir vitamindir. B12 vitamini, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık olarak 2mg, diğer vücut bölgelerinde de 2 mg olarak toplam 4 mg şeklinde depolanabilir. Depolanma miktarı az olduğundan dolayı B12 vitaminin günlük olarak hayvansal gıdalardan alınması gerekir. Magnezyum ve çinko gibi minerallerin de fonksiyonunda etkilidir ve amino asitlerin vücut tarafından sentezlenmesine yardımcı olur.

B12 vitamini ne işe yarar?

Vücuda alınması gereken vitaminlerin hemen hepsinin bir görevi bulunur. B12 vitamini de vücutta pek çok işe yarar. Vücut için önemli bir vitamin olan kobalamin çeşitli hayati işlevlerde görev alır. B12 vitamini, DNA yapımına en büyük desteği sağlayan vitaminlerden biridir. Ayrıca, kan ve sinir hücrelerini de sağlıklı tutarak kemik iliğinde kırmızı kan üretmeyi sağlar. Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen bu vitamin, yorgun ve hasta hissettiren anemiyi önler.

B12 vitaminin işe yaradığı diğer bir nokta ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Protein metobolizmasında yer alan B12 vitamini, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Sinir sistemi sağlığında da etkisi olan B12 vitamini sinir artışının korunmasına ve sinir sinyallerinin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

B12 vitamini nelerde var?

Sağlıklı ve normal bir insanda bulunması gereken B12 vitamini miktarı ortalama olarak 150 ml civarıdır. Bu miktar 80 ml ve altına düşerse B12 yetersizliği oluşur. Bu eksiklik ise dışarıdan alınan besinler ile giderilebilir.

Genellikle emilim bozuklukları ve yetersiz bir şekilde beslenme sonucunda görülen B12 eksikliğinde bu vitaminin zengin bulunduğu gıdaların tüketilmesi gerekir.

Yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 takviyesi vegan ya da vejetaryen olanlar için uzman kontrolünde ilaç takviyesi olarak da alınabilir. B12 vitamini hayvansal olan hemen her gıdada bulunmakla birlikte özellikle yumurta, deniz ürünleri ve karaciğer ve dalak gibi sakatatlarda fazla miktarda bulunur.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitamini vücut tarafından az üretildiği için hayvansal gıdalardan alınmalıdır. Vücudun alabileceği B12 vitamininin bulunduğu besinler şu şekilde sıralanabilir:

  • Protein bakımından da zengin olan kırmızı et ve tavuk,
  • B12 vitamini açısından oldukça zengin olan deniz ürünleri (istiridye, ton balığı, sardalya, somon, alabalık ve karides gibi)
  • Böbrek, dalak ve karaciğer gibi sakatat ürünleri,
  • Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri,
  • Yumurta.

Oldukça fazla B12 içeren bu ürünlerin dışında mayalı soya ürünlerinde de B12 vitamini bulunur. Sebze, meyve ve kuruyemişler B12 vitamini içermez.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
b12 vitamini b12 b12 eksikliği b12 eksikliği neden olur?
En Çok Okunan Haberler
''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.