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Baba ile oğlu gözaltına alındı, 1587 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta  buldukları tarihi eserlere alıcı arayan M.Y.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta buldukları tarihi eserlere alıcı arayan M.Y. ve oğlu H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1587 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde M.Y.'nin kaçak kazı sırasında bulduğu tarihi eserlere alıcı aradığı ihbarını alınca harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, M.Y.'nin elindeki eselerin bazılarını Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyaret Mahallesi'nde oturan oğlu H.Y.'nin evinde sakladığını tespit etti. Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y. ve oğlu H.Y. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda bin 409 sikke, 55 yüzük, 1 kadın başı figürü, 1 vazo, 1 metal şahin figürü, 1 küçük hayvan heykelciği, 1 at figürlü nal, 2 tunçtan yapılma insan figürü, 1 hayvan dişi fosili, 2 delikli taş, 3 toprak kase, 1 çift taraflı hayvan figürü bulunan metal parça, 109 muhtelif tarihi obje olmak üzere toplam 1587 parça tarihi eser ile hilti ve boşluk bulma cihazı ele geçirildi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT

Şüpheliler, tarihi eserlerle birlikte sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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