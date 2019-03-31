Baba-oğul yarışmıştı! Kazanan belli oldu

Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde baba Ali Sevinç ile oğul Zafer Sevinç'in muhtarlık yarışında kazanan oğul Zafer Sevinç oldu. Mahallede 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde 210 seçmenden 81'ini alan oğul Zafer Sevinç mahallenin yeni muhtarı seçilirken, baba Ali Sevinç 20 oy alabildi.

'İNŞALLAH OĞLUM KAZANSIN' DEMİŞTİ

Babasının elini öpen Zafer Sevinç, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İnşallah oğlum kazansın" dedi. Saat 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı.

7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük sona ererken, Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti.

Heceler'de diğer muhtar adayları Kerim Karabıyık 36, Filiz Uysal 24, Mert Tekin 19, İbrahim Gerede ise 11 oy aldı. (DHA-İHA)





