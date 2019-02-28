HABER

Baba tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.Olay, gece saatlerinde Hatay semtinde bir dairede meydana geldi.

Baba tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Konak ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Hatay semtinde bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Soykan Ö. (19) eve alkollü gelince babası Sertaç Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sertaç Ö., eline aldığı bıçağı lise öğrencisi olan oğlunun göğsüne sapladı. Bağrışmaları duyan komşuları emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu bıçaklayan Sertaç Ö. ise gözaltına alındı. Sertaç Ö.’nün ilk ifadesinde olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Baba tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Baba tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Edremit’te maskeli market soygunuEdremit’te maskeli market soygunu
Van-Çatak karayoluna çığ düştüVan-Çatak karayoluna çığ düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.