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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: 'Güneş fırtınası' detayı duyanları korkuttu! Ne dediyse gerçekleşiyor

31.12.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı. Her yıl merak edilen kehanetler, 2023 yılına girerken tekrar gündem oldu. 12 yaşında görme yetisini kaybeden Baba Vanga öngörüleriyle ünlenmiştir. Ne dediyse gerçekleşen Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri duyanları korkutuyor. Ne dediyse gerçekleşen Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ile dünyayı bekleyen felaketler haberimizde.

Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: 'Güneş fırtınası' detayı duyanları korkuttu! Ne dediyse gerçekleşiyor

Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülen Baba Vanga, Kör Kahin olarak da anılıyor. Geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılan Kör Kahin, 2023 yılı için biyolojik saldırılar, güneş fırtınası ve nükleer felaket gibi tahminlerde bulundu.

'GÜNEŞ FIRITINASI' DETAYI DUYANLARI KORKUTTU!

2023 kehanetlerinden bir diğeri ise büyük bir güneş fırtınası yaşanacağı yönünde. Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın sonucu dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünülüyor.

güneş fırtınası

NÜKLEER FELAKETLER KAPIDA OLABİLİR

Daha önce Çernobil Nükleer faciasını bildiği ileri sürülen Baba Vanga 2023 yılında da nükleer felaket olabileceğine dair uyarı verdi.

LABORATUVAR BEBEKLERİ Mİ GELİYOR?

Baba Vanga, doğal insan doğumlarının sona ereceğini tahmin etti. Buna göre hükümet liderlerı tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

laboratuvar bebekleri

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Kör Kahin'e göre 2023 yılında büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacağını ve bu deneme sonucu binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

biyolojik saldırılar

DÜNYANIN YÖRÜNGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Baba Vanga 2023'de dünyanın yörüngesinde değişiklik olacağını tahmin etti ancak detayları bilinmiyor. Ne denli bir değişim olacağı bilinmese de Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak.

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Baba Vanga kehanet Güneş fırtınası felaket

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