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  4. Baba ve engelli oğluna sokak ortasında kurşun yağdırdı! Korku dolu anlar kamerada

Baba ve engelli oğluna sokak ortasında kurşun yağdırdı! Korku dolu anlar kamerada

25.02.2024 13:20
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Pendik’te sokakta yürüyen baba ve engelli oğlu silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 20 Şubat Salı günü saat 07.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İşe gitmek üzere evden çıkan engelli Enes Keleş ve babası Nazır Keleş yolda yürüdükleri sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Enes Keleş ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yapılan incelemelerde, iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise O.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A. kasten yaralama suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik silahlı saldırı
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