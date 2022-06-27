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  4. Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi! Sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı

Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi! Sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı

27.06.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın ardından kişinin dışarıda bekleyen iki oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi! Sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM’de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen’e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.

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Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen’e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım’a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.

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Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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