HABER

Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen, tedavi gördüğü hastanede, baba Necati Çeçen ise aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44) tedavi gördüğü hastanede, baba Necati Çeçen (69) ise aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Özgür Çeçen, kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Bu sırada kalp rahatsızlığı bulunan baba Necati Çeçen'e, oğlunun hayatını kaybettiği söylenmedi.

Dün akşam rahatsızlanan baba Çeçen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alına Necati Çeçen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necati ve Özgür Çeçen'in cenazeleri, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Gülüç beldesindeki evlerinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ereğli ilçesine bağlı Üçköy köyündeki aile mezarlığına götürüldü.

Cenaze töreninde, anne Hanife Çeçen'in gözyaşlarına hakim olamadığı ve güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Bu arada, Çeçen ailesinin diğer oğlu Şevket Çeçen'in de 20 yıl önce bağırsak kanserinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Eczacı kalfasından vefat eden esnaflar için mevlitEczacı kalfasından vefat eden esnaflar için mevlit
Saraybosna Helal Fuarı başladıSaraybosna Helal Fuarı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baba ve oğlu cenaze Ereğli Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.