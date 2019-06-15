Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar

2019 yılının Babalar Günü için hediyeler alındı veya baba için bir etkinlik planlandı ya da babaya ona verdiğimiz değeri anlatacak bir tebrik mesajı hazırlandı. Siz de bu Babalar Günü babanıza dair duygularınızı, ona olan minnettarlığınızı onunla veya başkaları ile paylaşmak isterseniz sizin için güzel ve anlamlı Babalar günü mesajları listesi derledik. Listemizde resimli babalar günü mesajlarından kısa veya uzun babalar günü mesajlarına kadar paylaşımlık mesajlar bulabilirsiniz. BABALAR GÜNÜ MESAJLARI Babalar günü için derlediğimiz mesajları, sözleri Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ya da SMS, Whatsapp gibi mesajlaşma platformlarından paylaşabilirsiniz. Hazırladığımız derlemede gerek Twitter gibi karakter sınırı platformlar için gerekse de bir hediye kartına sığacak kısalıkta kısa Babalar Günü mesajları bulunuyor. Tabii bunun yanında meramını daha detaylı ve zengin bir şekilde anlatmak isteyenler için uzun Babalar Günü mesajları da toparladık. Bunun dışında yazı boyunca Instagram gibi görsel odakları platformlarda paylaşıma uygun Resimli Babalar Günü mesajları da bulabilirsiniz.

KISA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI Canım babam!.. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım. Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun. Biricik babama sevgilerimle!.. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba... Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun. Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız. Babacığım, sen bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun. Biricik babama sevgilerimle!? Babalar günün kutlu olsun. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun! Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle... Gölgen yeter BABAM… Babalar Günün kutlu olsun... Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız. Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam... Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle... Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Prens olmam için prensese ihtiyacım yok benim BABAM zaten KRAL. Babalar günün kutlu olsun. Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Özel günün kutlu olsun... Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile gününüz kutlu olsun. Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum.

Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum... UZUN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba, diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım… Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba. Bu güzel günde seni ne kadar çok sevdiğimi bil istedim. Ben seni yılın bir günü değil, ömrümün her günü seveceğim. İyi ki varsın baba… Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun babam. Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bugün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.