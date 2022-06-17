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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Babalar Günü mesajları ve Whatsapp, Instagram, Facebook için en güzel 'Babalar Günü kutlu olsun' sözleri!

17.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü ve sözleri, Whatsapp'tan göndermek; Instagram, Facebook ya da Twitter'da ise paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan bu özel gün için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Babalar Günü mesajları ve Whatsapp, Instagram, Facebook için en güzel kutlama sözlerini sizler için hazırladık. İşte en yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Babalar Günü mesajları ve Whatsapp, Instagram, Facebook için en güzel 'Babalar Günü kutlu olsun' sözleri!

Babalar Günü ve sözleri, 19 Haziran Pazar günü için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 19 Haziran'da kıs ave klasik sözler göndermek istemeyenler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Biz de sizler için Babalar Günü mesajları ve Whatsapp, Instagram, Facebook için en güzel kutlama sözlerini derledik. En özel Babalar Günü mesajları ve sözleri haberimizde...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü

Evin yükü sırtında, gülüşü yine yüzünde, sesi tok, sırtı pek gelirdi eve babam... Nasır tutmuş elleri, çilelidir gözleri... Beni büyütmüş bu yaşa kadar, hep çalışmış babam... Bir gün olsun pes etmedi, bir gün yolundan dönmedi, şerefiyle yaşadı da öyle gitti benim babam...

Ak düşen her bir saç telinde, bir yaşım saklı, bizim için verdiğin emekler için sana minnettarım babam... Babalar Günü'n kutlu olsun.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

WHATSAPP İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Babalar Günü

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Babalar Günü

FACEBOOK İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Babalar Günü

Yatardım dizine, okşardı saçlarımı. Bakardım yüzüne, ısıtırdı bakışlarımı. Ürkek ellerimi tutardı, adım adım hazırlardı beni hayata... O adam benim babamdı, gölgesinde dinlendirir, hüznünde uyuturdu beni... Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Ben hayatta en çok babamı sevdim, maç izlerken heyecanını, sinirlendiğinde bakışlarını mıh gibi kazıdım aklıma... Hayatıma dokunan o adamın vedası ağır oldu ama ben hayatta en çok babamı sevdim... Bu dünyadan benim babam geçti... İyi senin evladın olmuşum...

INSTAGRAM İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Babalar Günü

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

Babalar Günü

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

Babalar Günü

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar Günü

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Babalar Günü!nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenkleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömler, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Babalar Günü

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyerlerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı sevem babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

Babalar Günü

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