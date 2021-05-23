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Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanıyor?

23.05.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü’nün geride bırakılmasının ardından ve Haziran ayına az bir zaman kalması sebebiyle birçok vatandaş Babalar Günü tarihini de araştırmaya başladı. Pandemi sebebiyle birçok kişinin babasından ayrı olduğu şu dönemde, babalarının gününü kutlamak isteyen kişiler şimdiden hazırlıklara başladı.

Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Tıpkı Anneler Günü gibi, tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü ülkemizde Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu özel günde, çocuklar babalarına olan sevgilerini göstermek için bu günü çeşitli hediyelerle kutlar. Peki 2021 yılında Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü, Türkiye'de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu tarih ise 2021 yılında 20 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünür. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştür. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü pandemi

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