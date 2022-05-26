Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü hangi gün kutlanacak? İşte Babalar Günü tarihçesi...

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü Haziran ayında kutlanıyor. 2022 takvimine göre, bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihinde kutlanacak. İlk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü koronavirüsün sonrasında 2 yıl sonra sosyal mesafesiz şekilde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, geleneksel olarak her Haziran ayının üçüncü haftasının Pazar günü kutlanıyor. Bu doğrultuda Babalar günü bu sene ise 19 Haziran'a denk gelmekte.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 senesinde ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 senesindeyse başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

