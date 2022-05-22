HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Babalar Günü tarihi!

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Babalar Günü tarihi!

22.05.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Babalar Günü için geri sayım başladı. Evlatları için her türlü zorluğa göğüs gererek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün olan Babalar Günü için artık sayılı günler kaldı. Bu yıl Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini sorgulayan vatandaşlar, 2022 Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Babalar Günü tarihi!

Yaklaşan Babalar Günü için, bazı vatandaşlar hazırlıklarını ve sürprizlerini tamamlamaya başladı. Babalarına hediye alacak olan kişiler, internet üzerinden bu sene Babalar Günün'nün ne zaman kutlanacağını merak edip sorgulamaya başladı. İşte, 2022 tarih bilgisi...

2022 BABALAR GÜNÜ TAKVİMİ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl yani 2022'de. 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI HAKKINDA

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...22 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...
Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kestiAnneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü

En Çok Okunan Haberler

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

İlginizi Çekebilir

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.