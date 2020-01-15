Babası için ürettiği kremin ihracatına başladı

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÖKMEN - İstanbul'da babasının yaralarını tedavi etmek için krem üretirken dermokozmetik alanıyla tanışan Aylin Kaya, KOSGEB'den aldığı destekle büyüttüğü firmasında şu anda 88 kişiye istihdam sağlıyor.
Uluslararası bir firmada satış müfettişi olarak görev yaptığı sırada babası beyin felci geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen Kaya, bu süreçten sonra tüm ilgisini ailesine yoğunlaştırdı.
Babasının yatağa bağımlı hale gelmesinin ardından vücudunda oluşan yaraların tedavisi için yurt içi ve dışından ürünler getiren Kaya, daha sonra annesiyle birlikte krem yapmaya karar verdi. Ürettikleri kremle babasında iyileşme gözlemleyen Kaya, çevresinde aynı hastalıkla uğraşan kişilere de bu üründen verdi.
Çok fazla talep alması ve bazı hastanelerin de kremle ilgili kendisiyle görüşmesi üzerine şahıs firması kuran Kaya, dermokozmetik alanına giriş yaptı. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten Kaya, 88 kişiye istihdam sağlarken 2019 yılında da ürünlerini 3 ülkeye ihraç etti.
Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yatalak olmasından dolayı vücudunda yaraların oluştuğunu, onun daha rahat edebilmesi için formüller aradıklarını belirtti.
Kremin, ticari olarak değil sadece babasının daha iyi olması için verdikleri uğraş sonucu ortaya çıktığını dile getiren Kaya, "Biz yakın çevremize bunu deneyince ve iyi sonuçlar almaya başlayınca bambaşka bir boyuta ulaştı. İnsanlar ikinci, üçüncü kez istediklerinde para teklif etmeye başladılar. Ticari adımı da önce bir hastanenin deneyimlemesi ve olumlu sonuç alması üzerine sipariş vermesiyle attık. Bunun üzerine ben de şahıs firması kurdum." dedi.
- "Önemli olan vazgeçmemek"
İşinden ayrıldığını ve tüm enerjisini dermokozmetik alanına verdiğini anlatan Kaya, ilk olarak kremin patentini ve gerekli izinlerini aldığını aktardı.
Başlarda olumsuzluk yaşadığını ancak hiç vazgeçmediğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:
"KOSGEB girişimcilik programlarına ve seminerlerine katıldım. Şirketim girişimcilikle büyüyen de bir yer. Tek başına her şeyle ilgilenirken daha sonra benimle birlikte yaptığımız işe ve ürünlerimize inanan çok iyi yol arkadaşlarım oldu. O süreçte olumsuz deneyimlerim de oldu ama asıl önemli olan vazgeçmemek. Demokozmetik alanında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şu anda 25 ürünümüz var ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."
- 3 ülkeye ihracat
Serüveninde 5 yılı geride bıraktığını ifade eden Aylin Kaya, 2019 senesinin ise kendileri için kırılma noktası olduğunu dile getirdi.
İlk kez Almanya, Dubai ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de ihracat yaptıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:
"Birçok ülkeyle de irtibat halindeyiz. Meyve vermek üzere olan birçok projemiz var. Burada en büyük güç, manevi güç. Bütün buluşlar duyguyla başlar. Biz yola babamızın yarasını iyileştirme çabasıyla çıkmıştık ama iş bambaşka bir hale geldi. Konuyla ilgili hiçbir fikrim ve bilgim olmamasına rağmen o girişimcilik ruhuyla şu anda bulunduğum konuma geldim. Girişimcilik düşünen kadınlarımız da korkmadan devam etsinler. Üretmek zorundayız, üretmek bizi geliştirecek tek şey."
Ürününe güveninin tam olduğunun altını çizen Kaya, "Rahmetli babam için çabalarken Allah bana böyle bir fırsat sundu. Şimdi hedefim dünyaya açılmak, Türk kadınının gücünü, becerisini herkese göstermek. Allah'ın izniyle de bunu ekip arkadaşlarımla birlikte başaracağız." dedi.
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