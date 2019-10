BABASI İLE YAŞAYABİLMEK İÇİN HAKİME MEKTUP YAZDI

“DİLEĞİN NE DEDİĞİMİZDE SENİNLE YAŞAMAK DİYOR”

Kızının annesi K.Y’nin yanında mutsuz olduğunu ve kendisiyle yaşamak istediğini söyleyen baba, velayet davasını kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek , şunları söyledi:

“2013 yılında annesiyle anlaşmalı olarak boşandık. Velayet normal olarak anneye verildi. Bu 6 yıllık süreçte tabii ki bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşandı kızım ile alakalı. Her iki haftada bir görüş zamanlarımda gittim gördüm. Cuma günü okuldan aldım, Pazartesi günü okula bıraktım. İstanbul’a geri döndüm. Son 2-3 yıla yakındır kızımda ciddi sıkıntılar artmaya başladı. beni bırakmak istemiyor. Seninle kalmak istiyorum diyor. Bir sürü şiirler yazıyor. Benimle ilgili hayaller kuruyor. Geleceğim yanına, yaşayacağız birlikte gibi. 'Dileğin ne' dediğinde seninle yaşamak gibi...”

“VELAYET DAVASI KAÇINILMAZ OLDU”

Kızının annesinin yanında yaşadığı sorunlar nedeni ile babasının yanında yaşamak istediğini vurgulayan Murat B., şöyle devam etti:

"Geçen sene biz çocuk psikiyatristi ile birlikte bir rapor almak istedik. Nedir durum, diye. 10 seans yaşadı kızım. Onun akabinde evde ciddi huzursuzlukları olduğu, yaşama ayak uyduramaması olduğu bulguları çıktı. 3 yıl önce de annesi, yeni bir evlilik yapmıştı. Onunla ilgili sorunları var. Artık Temmuz ayında velayet davası kaçınılmaz oldu. Bu süre zarfında biz zaten sadece kızımın öz iradesini bekledik. Öz iradesi ile karar verip böyle bir yola girmeyi. Yoksa ben de çok istiyorum kızımla yaşamayı. Hayatım onun üzerine kurulu. Her şeyim ona dair. Biz davamızı açtık, kızımın konuşması lazım. Nerede mutlu? Mutlu olduğu yeri seçecek ve bitecek. Bu doğrultuda mahkemeden tedbir velayetini talep ettik. Mahkeme kabul etti ve bir uzmana yönlendirdi bizi. Bilirkişiye. Anne, kızım, benimle kızım, anneyle kızım... ayrıntılı bir şekilde incelendi. En son 9 Eylül’de raporumuz çıktı. Raporda bu süreçte kızımın babasıyla kalması gerektiği söylendi ama 4 ay sonra 'yeniden dinlensin' denildi. Bazı kişiler diyebiliyor ya çocuktur, fikri değişir vs. bizde korkunç bir sevinç tabii. Sevinçten iki gün boyunca ağlar mı bir insan? Ağlar. Hemen burada eğitimi bozulmasın diye İzmir’de gittiği okulun Florya’da bir kampüsü var. Oraya gittim, orada bir kontenjan açıldı. İki gün sonra akşamüstü avukatım aradı. Hakim ret kararı vermiş pedagog raporuna. Ne için? 'Eğitimi engellenebilir diye. Düşünüyorsunuz, nasıl eğitimi engellenebilir? Aynı okuldan aynı okula geçiyor. İkincisi bu çocuk 5 senede 6 tane okul değiştirdi. Bu da yeni okulu. 3 yıldır aynı okula gitse anlayacağım ki kızım bunu da istemiyor. Raporda var. O da yazılı zaten. Her şey sorulmuş. Üçüncüsü eğitim diyorsunuz, bu çocuk mutsuz, huzursuz. Neyin eğitimi? Eğitim tabii ki her şeyden önemli ama bu psikolojideki çocuk için nasıl eğitim cevabı yazılabilir?”