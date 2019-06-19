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Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

Karabük’te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde babası Ali G.

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Karabük’te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde babası Ali G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emirhan G. (26) için Fevzi Çakmak Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan G. aile mezarlığında toprağa verildi. Üniversite mezunu olan 26 yaşındaki gencin cenazesine yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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