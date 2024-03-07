HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babasından öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismar! Sözleri kan dondurdu: 'Gözümüz aydın kızımız ölmüş'

Babasından öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismar! Sözleri kan dondurdu: 'Gözümüz aydın kızımız ölmüş'

07.03.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden Sinem Nur Ercan Taştan davasında karar açıklandı. Öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan baba Turan Ercan, 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, "Beni ve kızımı tehdit etti. Darp etti. Kızım anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor" dedi. İşte detaylar...

Ümraniye’de Sinem Nur Ercan Taştan babası Turan Ercan tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismarı 2022 yılına kadar devam etti. 2022 yılında Sinem Nur Ercan Taştan babasından şikâyetçi oldu. Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararı sonrasında Sinem Nur Ercan Taştan İntihar etti. İntiharın ardından Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi babanın kızı istismar ederken ki ses kaydı ile şikâyetçi oldu. Ses kaydının ardından dava açıldı.

74826_UMRANIYE’DE-BABASI-TARAFINDAN-CINSEL-IST

"HALÜSİNASYON GÖRÜP BANA İFTİRA ATTI"

Sanık Turan Ercan duruşmadaki savunmasında, “Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatımı istiyorum" dedi.

74827_UMRANIYE’DE-BABASI-TARAFINDAN-CINSEL-IST

“ANNE OLARAK İÇİM ACIYOR"

Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, “Rahmetli kızımın sesi olmak istiyorum. Anne babam beni istismar ettiği için sokaklara düştüm. Bana sürekli uyuşturucu kullandığı için bunu yapıyor dedi. Beni ve kızımı tehdit etti. Darp etti. Kızım anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor. Bana evladımı geri ver" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Turan Ercan’ın 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Turan Ercan’ın kızı Sinem Nur Ercan Taştan’ı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçundan 42 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kişisel veri dolandırıcılığı! 750 kişiyi 2 milyon TL dolandırdılarİzmir'de kişisel veri dolandırıcılığı! 750 kişiyi 2 milyon TL dolandırdılar
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyet! Cezası belli oldu3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyet! Cezası belli oldu
Levent Dicle: 'Firmalar erkeklere göre daha az sayıda kadını istihdam ediyor'Levent Dicle: 'Firmalar erkeklere göre daha az sayıda kadını istihdam ediyor'
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ümraniye
En Çok Okunan Haberler
Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

Rekor İstanbul'da! Oy pusulası yeniden dizayn edildi, o detay dikkat çekti

Rekor İstanbul'da! Oy pusulası yeniden dizayn edildi, o detay dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.