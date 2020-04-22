Babasından şiddet gören annesi için sosyal medyada yardım istedi

F.N.Y., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uzaklaştırma kararı bulunan babası Hacı İ'nin, yıllardır annesi Serap İ'ye şiddet uyguladığını ileri sürdü. F.N.Y. paylaşımında, "Annem Serap İ., babam Hacı İ. tarafından defalarca darp edilip şiddete uğramıştır. Babam, 4-5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyor; ama uyuşturucu madde kullanmadan önce de bize defalarca şiddet uygulamıştır. Annemi Ali Dağı'na götürüp tornavida sapladı. Defalarca bacağını, kolunu kesti. Kız kardeşimin iki kolu ve kaburgasını kırdı. Bana şiddet uyguladı ve ben kadın sığınma evinde kaldım. Kız kardeşimden dolayı 5 yıl infazı vardı, onu da defalarca yaktı. 24 tane dosyası bulunmaktadır. Biz defalarca şikayet ettik. Yalnız zorla şikayetlerimizi geri aldırdı. Defalarca uyuşturucu içen arkadaşlarını evimize getirdi ve bu adam zamanında 3 kez hapse girmiştir" ifadelerini kullandı.

"SENİ DÖVMEKTEN ZEVK ALIYORUM, DEMİŞ"

Son yaşadıkları olayı anlatan F.N.Y., "En son şiddet olayı 4 Mart gecesi 02.00'den 06.00'ya kadar sürdü. Annemin kafasına sert cisimlerle vurmuş, soba demiriyle parmaklarını ezmiş, serçe parmağını kesmiş ve kafasından aşağıya çaydanlıkla çay dökmüş. Annem bayılınca 'öldü' diye kenara atmış ve 'seni dövmekten zevk alıyorum' demiş. Annem de sabah o uyurken kaçıp bize sığındı. Hastaneye götürdük ve beyin travması geçirmişti. 4 saat hastanede gözetim altında kaldı. Şikayet ettik, uzaklaştırma kararı aldık ama defalarca ihlal etti ve 5 gün hapse girdi.