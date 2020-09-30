Babasını baltayla öldürdü, savunması kan dondurdu! "'Babanı öldür' diye sesler duydum"

Olay, 23 Şubat’ta Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken

Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başı ile sırtına vurdu. Ardından da Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polis ekipleri, Mehmet Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Eyüp Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Yıldız'ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

'‘BABANI ÖLDÜR’ DİYE SESLER DUYDUM'

Eyüp Yıldız, savunmasında, “Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü, ‘Babanı öldür, kendini öldür’ diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum” dedi.