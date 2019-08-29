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Babasını öldürmekten yargılanan kadına hapis cezası yok

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 54 yaşındaki babasını öldüren kadının yargılandığı dava karara bağlandı.

Bağcılar’da 54 yaşındaki babasını öldüren kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Adli Tıp Kurumunun sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı şeklinde rapor gönderdiği mahkeme, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti.
Bağcılar’da 13 Haziran 2017’de tartıştığı babası Şeyhmus Altun’u (54) bıçaklayarak öldüren Ayfer Altun’un (33) yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ayfer Altun hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı raporunu okudu. Ardından söz verilmesi üzerine konuşan Ayfer Altun, babasının kendini dövdüğünü söyleyerek, “Babamı bıçakladım. Kimse babasını bıçaklamak istemez. Olaydan dolayı vicdan azabı yaşıyorum. Babamın öldüğünü geçen hafta annemden öğrendim” dedi.
Mahkeme, Ayfer Altun’un akıl sağlığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığını söyleyerek, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti. Kararın açıklanması üzerine Altun, hastanede yatmanın kolay olmadığını söyleyerek, “17 yaşımdan beri hastanedeyim. Kolay mı orada kalmak” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bağcılar’da 13 Haziran 2017 tarihinde kendisini hastaneye yatırmak isteyen babasını bıçaklayarak öldüren Ayfer Altun, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Davanın ilk duruşmasında sanık, babasının tartışma esnasında kendisine tokat attığını, babasının kendisini döveceğini söylediğini, bu nedenle bıçakla iki kez babasına vurduğunu aktarmıştı. Ayfer Altun, duruşma sonunda mahkemeye neden 4 aydır hapiste olduğunu sormuştu. Hakimin “Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun” demesi üzerine sanık Altun, “Babam ölmemiş, size yalan söylemişler, yaralanmış” cevabını vermişti. Hakimin “Baban öldü” demesi üzerine Altun, “O zaman ispatlayın, göstersinler” demişti. Hakimin “Cesedini mi getirelim” demesi üzerine sanık, “Ölmüşse ölmüş ne yapalım, yapacak bir şey yok” cevabını vermişti.

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