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Babasını öldürüp intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişi, babasını öldürdükten sonra 3.

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişi, babasını öldürdükten sonra 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda, Yunus K. (28) babası Cezayir K.’den (62) para istedi. Para vermek istemeyen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Yunus K., eline geçirdiği bıçak ile babasını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Cezayir K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra 3. kattaki evlerinden atlayarak ölmek isteyen Yunus K. de ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yunus K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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