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Babasını traktör kazasında kaybeden genç kızın feryadı yürek yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Antalya'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören genç kız, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam" diyerek feryat etti.

Babasını traktör kazasında kaybeden genç kızın feryadı yürek yaktı

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 59. Sokak üzerinde meydana geldi.

Damadı ile birlikte kendisine ait serada yenileme çalışması yapan Mustafa Akman, seradaki eski demirleri traktörün römorkuna koyarak direksiyon başına geçti. Arkada oturan damadı Süleyman Kaya ile birlikte seradan çıkan Mustafa Akman, yokuş aşağı inerken traktör kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akman, traktörün altında kalırken, damadı Süleyman Kaya son anda mısır tarlasına atlayarak canını kurtardı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baş kısmı çamurluk altında kalan Mustafa Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Akman'ın cenazesi kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarıldı.

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Olayı haber alıp gelen Mustafa Akman'ın eşi, iki kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Akman'ın genç kızı Tuğçe Akman babasının cansız bedenini traktör altında görünce, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam. Allah'ım niye böyle oldu" diyerek feryat etti. Mustafa Akman'ın eşi Nefse Akman da cenaze kaldırılırken bayıldı. Yakınları kadını kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.Cenaze aracına konan Akman'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Damat Süleyman Kaya, yaşadığı şoku anlattı. Babası ile birlikte demirleri römorka yükledikten sonra traktörün rampadan inerken tekerleklerin kaydığını belirten Kaya, "O an ben traktörün arkasındaydım ve atladım. Babam atlamaya fırsat bulamadı" dedi.

DHA

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