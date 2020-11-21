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Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı

21.11.2020 18:24 | Son Güncelleme:
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Babasının bıçakladığı kardeşini vuran muhtar serbest bırakıldı

Samsun’da babasının aracının içinde bıçakla yaraladığı kardeşini hastaneden taburcu olduktan sonra aralarında çıkan kavgada tabanca ile vuran muhtar mahkemece serbest bırakıldı.İlk olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da babasının aracının içinde bıçakla yaraladığı kardeşini hastaneden taburcu olduktan sonra aralarında çıkan kavgada tabanca ile vuran muhtar mahkemece serbest bırakıldı.

İlk olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.’yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi oldu. Baba İsmail Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı oğlu İsmail Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İkinci olay ise Tekkeköy ilçe meydanında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Hastaneden taburcu olan İsmail Ç. ile Sanayi Mahallesi Muhtarı olan ağabeyi Aydın Ç. (48) arasında kavga çıktı. Kavgada ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Ç. bu kez de sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Muhtar Aydın Ç. ise darp sonucu kafasından yaralandı. Aydın Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne, silahlı yaraladığı İsmail Ç. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Ç. bu kez de ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi. Muhtar Aydın Ç. de kardeşinin kendisine sandalye ile saldırdığını ileri sürdü. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Ç. tedavisinin ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen Aydın Ç. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar Aydın Ç. serbest bırakıldı.

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