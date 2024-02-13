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  4. Babasının mezar taşlarını çekiçle parçaladı, sebebi 'pes' dedirtti

Babasının mezar taşlarını çekiçle parçaladı, sebebi 'pes' dedirtti

13.02.2024 17:55 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yıllar önce ölen babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin kendisinden habersiz mezar taşı yaptırmalarına kızdı. Öfkeli kadın yanında getirdiği çekiçle mezarın mermerlerini parçaladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Babasının mezar taşlarını çekiçle parçaladı, sebebi 'pes' dedirtti

Tepki çeken olay, Esenyurt Gülbahçe mezarlığında önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre Y.Ö. İsimli kadın 6 yıl önce kanserden vefat eden babasının mezarına gitti. Y.Ö., yanında çekiç getirip babasının mezar taşlarını kırmaya başladı.

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Annesiyle ayrılan babası Resul Özkan’ın mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi.

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Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt mezar taşı
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