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Babasının vasiyetiydi, Afrikalıyla evlendi! Eşinin kardeşini de 2 yıl sonra gelin getirdi

10.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'den iş yapmak için gittiği Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen genç esnaf, 2 yıl sonra eşinin kardeşinin de kente gelin olarak gelmesini sağladı. Ablasının mürüvvetine vesile olan Afrikalı gelinin nikah töreninde renkli görüntüler oluştu.

Babasının vasiyetiydi, Afrikalıyla evlendi! Eşinin kardeşini de 2 yıl sonra gelin getirdi

Denizli'den iş için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne giden Himmet Kara, sivrisinek ısırması sonucu yakalandığı sıtma hastalığına bağlı olarak orada hayatını kaybetti. Babasını kaybeden Murat Kara, babasının hastalığı sırasında ona Fildişi Sahili'nde yardımcı olan ve daha sonra aşık olduğu Zeynep Vanessa Koudiao ile babasının vasiyeti üzerine evlendi. Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao’nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue’da Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, evlenmek için Fildişi Sahili’nde yaşayan Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli’ye getirdi. Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonunda İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue’ya Türkiye’de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

''ORTAK BİR DİLİMİZ VAR O DA AŞK DİLİ''

Eşi ile birlikte Fransızca konuşarak bazen çeviri uygulaması yardımıyla gayet iyi bir şekilde anlaştıklarını söyleyen Damat İlhan Bat; “Zeynep hanım önce evlendi ve Türkiye’de yaşıyor şu an, benim baldızımdır kendisi. Onun vesilesiyle ablasıyla tanışma fırsatım oldu. 6 aylık bir görüşme vesilesiyle birbirimizden etkilendik ve aşık olduk. Ardından evlenme kararı aldık. Bugün çok mutlu ve özel bir gün. İletişimimiz şu anda ben biraz Fransızca birazda o Türkçe şeklinde ilerliyor. Karma bir dil oluşturduk. Ortak bir dilimiz var ve o da aşk dili. Çeviriyi kullanmadan mümkün değil ve çeviri kullanıyoruz şu anda, zamanla bu problemler aşılır. Türkçe kolay öğrenilen bir dil olarak düşünüyorum. O Türkçe öğrenecek ve bende öğrenebildiğim kadar Fransızca öğrendim şu an. Halimizden memnunuz ve problem yok” diye konuştu.

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''ŞU ANDA MUTLULUKTAN UÇUYORUM''

Fildişi Sahili’nden gelin olarak gelen Meryem Somala Marıe Jeanne Ehoue, "Bizi tanıştıran ve buraya getiren eşimin ailesi. Çok mutluyum. Şu anda mutluluktan uçuyorum. Gelecek için herhangi bir şey düşünmüyorum. Ne yapıp edip birbirimizle anlaşıyoruz” dedi.

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''HERKES MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ''

Babasının vasiyeti üzerine ve tanışmanın ardından aşık olarak evlenen Murat Kara, "2,5 sene önce eşimle Afrika’da tanıştık. Babamın vasiyet ettiğinden dolayı evlenmiştik. 2,5 sene sonrada eşimin ablasıyla şimdiki evlenen İlhan beye yardımcı ve aracı olduk. O şekilde mutlu bir aile ve yuva kurduk. Herkes mutlu bizde mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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