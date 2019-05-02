İSTANBUL (AA) - Yazar Ahmet Turgut, "Biz 21. yüzyılda muazzam bir idrak krizindeyiz. İnsanlar konuşuyor ama anlaşamıyor. Gençler okuyor, dinliyor ama anlayamıyor." dedi.

Cağaloğlu'ndaki Yeni Dünya Vakfı'nda gerçekleşen "Babıali Enderun Sohbetleri"nin konuğu bu hafta yazar Ahmet Turgut oldu.

Turgut, yazar Mehmet Nuri Yardım'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, "İnsanlarımız okuduklarını ya da ne dediklerini anlamakta hayli zorlanıyor. Akıl ve aşk anlamaya, idraka yönelik iki temel nimet." diye konuştu.

İçinde bulunulan asrın süratli bir asır olduğunu ve bunun idraki azalttığını ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Bizim Türkçemizde 'anlamak' diye bir fiil var. Temel fiilimiz bu konuya dair anlamak. İngilizcesine bakıyoruz 'understand', Almanca'sına bakıyoruz 'verstehen'. Understand, birleşik bir kelime. Almancası da tam aynı bakışla oluşturulmuş. 'Stehen' beklemek demek. 'Stand' de beklemeye işaret eder. Dünyanın çoğu dili bunu tekrar ediyor. Belki İngilizce ve Almanca'nın hukuku olabilir. Komşu iki kültür. Ama Arapça'da da vakfe vardır beklemeyi anlatır. Bekledikçe anlayabiliyoruz. Her lisan Allah'tan bir ayet. Bu ayet bize fıtratı okutuyor. İnsanın fıtratında bu varmış. Birbirinden bağımsız kültürler anlama ve idrak üzerine kelime türetirken beklemeyi esas almış. Biz üç dilden örnek verdik. Dillere vakıf olanlar yaklaşık 40 dilden bu örneği veriyorlar."