Son yılların modası baby shower nedir?

Baby shower partisi, doğumdan önce anne adayı veya yakınlarının hayata gelecek bebeği

karşıladığı bir bebeğe hazırlık partisidir. Genelde bu partileri anne adayları için yakın arkadaşları

veya ailesi düzenlese de anne adayının kendisi de baby shower partisi düzenleyebilir.

Davetlilerin doğacak bebek için aldıkları hediyeler, çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktivitelerle

gerçekleştirilen bir organizasyondur.

Baby shower partisi nasıl organize edilir?

Baby shower partisini düzenleyecek olan kişi anne adayının kendisi değil de yakın bir dostu veya

ailesiyse ilk adım olarak anne adayını bu durumdan haberdar etmelidir. Sonrasında baby

showerın düzenleneceği tarih ve tarihe uygun olarak mekan belirlenmelidir. Genel olarak baby

showerlar doğuma 1-2 ay kala yapıldığından anne adayının sık sık doktor kontrolüne gitmesi

olasıdır. Bu nedenle baby shower tarihi buna uygun seçilmelidir.Tarihi belirledikten sonra

yapılacak olan mekan seçimide temel adımlardan biridir. Genel olarak anne adayının veya

partiyi organize eden yakının evinde gerçekleştirilen partiler, artık parti evleri olarak

adlandırılan mekanlarda da yapılmaktadır. Anne adayı ve çağırılacak davetli sayısı için en uygun

tercih hangisiyse orası tercih edilmelidir.