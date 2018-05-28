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Baby shower partisi nasıl organize edilir?

elif.duzen elif.duzen
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 28.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Doğumdan önceki son ve en eğlenceli adım olan baby shower partileri ülkemizde de giderek popüler hale gelmeye başladı. Baby shower partisi nedir ve nasıl organize edilir?

Baby shower partisi nasıl organize edilir?

Son yılların modası baby shower nedir?

Baby shower partisi, doğumdan önce anne adayı veya yakınlarının hayata gelecek bebeği
karşıladığı bir bebeğe hazırlık partisidir. Genelde bu partileri anne adayları için yakın arkadaşları
veya ailesi düzenlese de anne adayının kendisi de baby shower partisi düzenleyebilir.
Davetlilerin doğacak bebek için aldıkları hediyeler, çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktivitelerle
gerçekleştirilen bir organizasyondur.

Baby shower partisi nasıl organize edilir?

Baby shower partisini düzenleyecek olan kişi anne adayının kendisi değil de yakın bir dostu veya
ailesiyse ilk adım olarak anne adayını bu durumdan haberdar etmelidir. Sonrasında baby
showerın düzenleneceği tarih ve tarihe uygun olarak mekan belirlenmelidir. Genel olarak baby
showerlar doğuma 1-2 ay kala yapıldığından anne adayının sık sık doktor kontrolüne gitmesi
olasıdır. Bu nedenle baby shower tarihi buna uygun seçilmelidir.Tarihi belirledikten sonra
yapılacak olan mekan seçimide temel adımlardan biridir. Genel olarak anne adayının veya
partiyi organize eden yakının evinde gerçekleştirilen partiler, artık parti evleri olarak
adlandırılan mekanlarda da yapılmaktadır. Anne adayı ve çağırılacak davetli sayısı için en uygun
tercih hangisiyse orası tercih edilmelidir.

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Tarihi ve mekanı belirledikten sonra yapılması gereken iş anne adayı ile birlikte davetli listesini
hazırlamak ve listedeki davetlilere baby showerı haber veren bir davetiye göndermektir.
Davetliler de haberdar edildikten sonra atılması gereken en önemli adım bir baby shower
organizasyon firmasıyla anlaşmaktır. Eğer ki tercihiniz tüm baby showerı kendiniz hazırlamaksa
parti ortamı, ikramlıklar ve hediyelik eşyalar için kolları sıvamalısınız. Parti ortamı için
oluşturacağınız konsept doğrultusunda renkli balonlar, isimli biblolar, duvar tabloları eşliğinde
masa, oturma alanı düzenlenmesi yapılmalıdır. Hediyelik eşyalar için yine konsepte uygun
tercihler yapılabilir. Örneğin; bebeğinizin cinsiyeti kız olduğu için buna uygun pembe temalı bir
parti düzenliyorsanız hediyelik eşya olarak metal kutuların içine yerleştireceğiniz içi çikolatalarla
dolu pembe fileler işinizi görebilir.

İkramlıklar içinse çeşitli cupcakeler, börek ve poğaça gibi hamur işleri, çeşitli aperatifler tercihen
hazırlanabilir. Bir baby showerda en önemli noktalardan biri konsepte uygun olarak hazırlanan
pastadır. Pastanın üzerinde kullanılan süslemeler ve renkli mesajlar baby showera neşe
katacaktır. Tüm bu hazırlıklardan sonra yapılması gereken tek şey bebeğin gelişini kutlamaktır.

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