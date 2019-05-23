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Bacağına sarıp gizlediği esrarı ‘Dalga’ buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada, bir yolcunun bacağına gizlenmiş şekilde bir kilogram esrar maddesi ve 16 adet psikotrop uyuşturucu hap ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yol kontrol ve uygulama faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

Diyarbakır’da yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada, bir yolcunun bacağına gizlenmiş şekilde bir kilogram esrar maddesi ve 16 adet psikotrop uyuşturucu hap ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yol kontrol ve uygulama faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, uyuşturucu madde tespit köpeği Dalga’nın bir yolcu otobüsü içerisinde şüpheli bir şahsa tepki vermesi üzerine şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada, şahsın bacaklarında sekiz parça streç naylona sarılı bin gram esrar maddesi ile bir parça streç naylona sarılı 16 adet psikotrop uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmış, şüpheli S.Sb isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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