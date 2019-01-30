HABER

Bacağından alınan kasla horlamaktan kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Uyku sırasında bir saat içinde 40 defa nefesi duran 32 yaşındaki hastanın uyurken solunum yolunu kapatan dili bacaktan alınan dokuyla çenesine dikildi.Uyku sırasında bir saat içinde 40 defa nefesi duran 32 yaşındaki Hamdi Güneş, Türkiye’de ilk defa yapıldığı belirtilen bir operasyonla büyük dili bacağından alınan kas dokusu kullanılarak çenesine düğümlenerek horlamaktan kurtuldu.Operasyonu gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof.

Uyku sırasında bir saat içinde 40 defa nefesi duran 32 yaşındaki hastanın uyurken solunum yolunu kapatan dili bacaktan alınan dokuyla çenesine dikildi.

Uyku sırasında bir saat içinde 40 defa nefesi duran 32 yaşındaki Hamdi Güneş, Türkiye’de ilk defa yapıldığı belirtilen bir operasyonla büyük dili bacağından alınan kas dokusu kullanılarak çenesine düğümlenerek horlamaktan kurtuldu.

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, "Bu tür ciddi vakalarda alt ve üst çene yerinden serbestleştirerek öne doğru çekilir ve dil arkasındaki hava geçiş yerinin genişletilmesine çalışılır. Bu ameliyat yönteminde hayatı riske sokan böyle ciddi bir müdahale yapılmadan dilin arka kısmı öne doğru çekerek, dilin arkaya kayması ve hava yolunu tıkamasını engelledik. Böylece hastamız hem horlamaktan hem de uyku sırasında ani ölüm riskinden kurtuldu" dedi.

Daha önce başka materyallerle gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda ilk defa kendi geliştirdiği metotla hastanın kas dokusunun ip olarak kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Bayazıt, "Bu ameliyatta naylon dikiş malzemesi kullanılıyor ancak bu malzeme hastanın dil dokusunu keserek zamanla yer değiştiriyor ve bazen de kopuyor. Bu işlemde ise hastanın uyluk bölgesinde ’fasya lata’ olarak bilinen kas kılıfından alınan doku ile dil kökü çene kemiğine asılıyor; yaşayan bir doku olarak kalıyor. Hastalar ameliyat sonrası kontrollerinde, konuşurken ve yutarken ağrı olmadığını ifade ediyorlar”şeklinde konuştu.
Uyku apnesi denilen uykuda tıkanmaların bazen dil kökündeki bir problemden dolayı ileri geldiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necdet Özçelik ise "Bu durumda uykunun ileri dönemlerinde dil kökü geriye doğru kayarak hava yolunu kapatır ve ciddi nefes kesilmelerine sebep olur. Bu tür vakalarda dil kökü ameliyatı yapılması gerekir" diye açıkladı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
Cilt bakımında 2019 trendleriCilt bakımında 2019 trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.