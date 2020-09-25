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Bacağından vurduğu eski eşini 170 kilometre yaralı halde gezdirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Karaman'da oturan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. (22) ile birlikte yanına gittiği Konya'da oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'ye av tüfeğiyle bacağından vurdu. Özgür Ö., kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü. Şerife Ç., burada yardım çığlıkları sayesinde polis tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul da gözaltına alındı.

Bacağından vurduğu eski eşini 170 kilometre yaralı halde gezdirdi

Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı. Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü. Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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