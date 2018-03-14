KADIN

Bacak bacak üstüne atıyorsanız dikkat!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

Günümüz koşullarında masa başı çalışma ve hareketsiz yaşam artarken, yanlış duruş bozuklukları da birçok sağlık sorunlarına neden oluyor.

Bacak bacak üstüne atıyorsanız dikkat!

Uzmanların üzerinde tartıştığı ve zaman zaman görüş ayrılıklarına düştüğü konulardan biri de otururken bacak bacak üstüne atmanın yaratabileceği rahatsızlıklar.

Peki otururken, bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak gerekir m'? Bunun tansiyonu yükselttiği, varise ve sinir hasarına yol açtığı doğru mu?

Uyuşmaya neden olur

Uzmanların verdiği bilgiye göre, uzun süre aynı pozisyonda oturmak bacak ve ayaklarda uyuşmaya neden olabilir. Çünkü bacak bacak üstüne atıldığında dizin arkasında bulunan ve bacakların alt kısmı ile ayaklarda hissi sağlayan peroneal sinir üzerine baskı uygulanır. Fakat bu şekildeki uyuşma geçicidir.

BBC Dergi’nin yaptığı araştırmaya göre, belli bir pozisyonda saatlerce sabit durmak peroneal sinir paralizine yol açabilir. Bu durumda ayağın ön kısmı ile ayak parmakları hareket ettirilemez. Güney Kore’de bu hastalarla ilgili notlar incelendiğinde nedenler arasında bacak bacak üstüne atmak görülmemiş, ancak uzun saatler yerde bağdaş kurarak oturmak görülmüştü. Herhangi bir rahatsızlık hissedildiğinde pozisyon değiştirme söz konusu olacağı için uzun süreli uyuşmaların bacak bacak üstüne atmaktan kaynaklanması pek de mümkün değildir.

Yüksek tansiyon riski

Peki tansiyon üzerinde etkisi var mıdır? Sağlık görevlileri tansiyonunuzu ölçerken kolunuzu masa üzerine koyarak serbest bırakmanızı, bacak bacak üstüne atmadan tabanlarınızı yere koymanızı ister. Çünkü bacak bacak üstüne atmak tansiyonun geçici olarak biraz yükselmesine neden olabilir.

Verilen bilgiye göre, 2010’da yapılan yedi araştırmada, bacak bacak üstüne atmanın tansiyonu yükselttiği görüldü; ancak başka bir araştırmada ise bunun herhangi bir etkisine rastlanmadı. Fakat bunlar küçük araştırmalar olup bir kez tansiyon ölçümüne dayanıyordu.

Oysa İstanbul’da yapılan daha geniş çaplı bir araştırmada bacak bacak üstüne atılmışken alınan ölçümlerin daha yüksek çıktığı, normal oturma pozisyonuna geçtikten sonra tansiyonun eski haline döndüğü görüldü. En fazla artış ise yüksek tansiyon tedavisi gören insanlarda olmuştu.

Pıhtılaşma riski

Buna dair iki açıklama öne sürülüyor. Birincisi, bir dizi diğerinin üzerine atma sonucu bacaklardaki kan göğse yönelerek kalpten daha fazla kan pompalanmasına, bu ise tansiyonun yükselmesine neden olur. İkincisi ise bu artışı, eklemleri hareket ettirmeden bacak kaslarının hareket etmesi nedeniyle damarlardan geçen kanın damar üzerindeki baskısını artırmasına bağlıyor.

Hollanda’da yapılan bir deneyde birinci açıklamayı doğrulayan sonuçlar elde edildi. Yani bacak bacak üstüne atıldığında daha fazla kanın kalbe gitmesi nedeniyle tansiyon yükseliyordu.

Fakat bu artış geçici oluyor, uzun dönemli bir sonuca yol açmıyordu. Ancak kan pıhtılaşması riski olanlara bacak bacak üstüne atılı halde uzun süre oturmamaları, aksi halde pıhtılaşma riskinin artacağı uyarısı yapılıyor.

Varis riski

Bacak bacak üstüne atmak varise yol açar mı? Kan damarlarındaki minik kapakçıklar kanın yanlış yönde geri akmasını önler. Fakat bunlar zayıflayıp gerildiğinde kan birikmesi ve damar genişlemesi sonucu oluşan varisler ortaya çıkar.

Bacak bacak üstüne atmanın önemli bir etken olduğu kanıtlanmış değildir. Varis oluşumunda genetik faktörün de kısmen etkili olduğu sanılıyor.

Eklemlere etkisi

Bacak bacak üstüne atmak damarları, tansiyonu ve sinirleri uzun vadeli olarak etkilemiyorsa eklemler üzerinde olumsuz etkileri var mı?

Bir araştırma, bu şekilde üç saatten fazla oturanların öne eğilip omuzlarını içe doğru bükme eğilimi göstereceği sonucuna varmıştı. Fakat burada kişilerin kendi tahminleri esas alınmıştı.

Çoğu insan bacak bacak üstüne atarken sağ bacağını sol dizinin üstüne atarak oturur.

Rotterdam’da yapılan bir araştırmada ise bacak bacak üstüne atılıyken pelvisin aldığı pozisyona göre, kalça ekleminin arkasındaki piriformis kasının uzadığı, bunun ise karın kaslarının sıkılmasıyla aynı etkiyi yaratarak pelvik eklemlerin istikrarını artırdığı gözlendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bacak bacak üstüne atmanın zararı sağlık sorunu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Seda Sayan ve Ali Güven aşk yaşıyor

Seda Sayan ve Ali Güven aşk yaşıyor

Nihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştü

Nihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştü

İlginizi Çekebilir

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Japonlar şaşırtmadı! Bu sayede uzun yaşıyorlar

Japonlar şaşırtmadı! Bu sayede uzun yaşıyorlar

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanser taramasını böyle paylaştı

Kanser taramasını böyle paylaştı

Transit Bipartisyon Nedir Nasıl Uygulanır?

Transit Bipartisyon Nedir Nasıl Uygulanır?

Obezitenin neden olduğu kanser türleri nelerdir?

Obezitenin neden olduğu kanser türleri nelerdir?

Çorapla uyumak faydalı! Cinsel yaşama katkı sağlıyor

Çorapla uyumak faydalı! Cinsel yaşama katkı sağlıyor

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Masa başı çalışanlar bu hastalık öldürüyor!

Masa başı çalışanlar bu hastalık öldürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.