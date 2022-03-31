Bacak kramplarını önlemek için evde yapabileceğiniz kolay karışımlar

Yaz aylarında bacak krampları yaygındır. Yeteri kadar su içilmediği takdirde dehidrasyon veya bir kasın aşırı kullanımı nedeniyle oluşabilir. Kendi başlarına yerleşme eğiliminde olsalar da, sık görülürlerse, buna neden olan bir durum olabileceğinden göz ardı edilmemelidirler.

NEDENİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Bir kas krampı, gecenin ortasında veya bir egzersiz sırasında aniden, bacak veya baldır kaslarında şiddetli ağrıya neden olabilir. Çoğu durumda kesin nedeni bilinmemekle birlikte, çok fazla egzersiz yapmak, daha az su içmek veya özellikle sıcak havalarda beslenme yetersizlikleri bu soruna yol açabilir.

Çoğu durumda kas krampları kendi kendine düzelir, ancak hayatınızı zorlaştırıyorsa, bacağınızın şişmesine neden oluyorsa ve çok sık oluyorsa, bir doktorla görüşebilirsiniz.

Ani bir bacak krampınız olması durumunda evde yapabileceğiniz bazı karışımları deneyebilirsiniz.

BACAK KRAMPI GİRDİĞİNDE BUNLARI DENEYİN

Kasları gevşetin ve hafifçe gerin. Hafifçe masaj da yapabilirsiniz.

Bölgeye bir ısıtma yastığı uygulamaya çalışın

Gece yarısı uyurken bacak krampı yaşarsanız, kasları germek için topuğunuzu yere yaslarken ayakta durabilir ve etkilenen bacağa ağırlık verebilirsiniz.

BACAK KRAMPLARINA KARŞI ETKİLİ KARIŞIMLAR

İşte bacak kramplarından kaçınmak için yapabileceğiniz karışımlar

1. Limon suyu + tuz + su

C vitamini deposu olan limonu su ve tuzla karıştırıp içebilirsiniz. Potasyum, kükürt, magnezyum ve sodyum açısından yüksek bir karışım olduğu için bacakları rahatlatacaktır.

2. Hindistan cevizi suyu

Hindistancevizi suyu içeriğindeki elektrolitler, potasyum ve magnezyum sayesinde kramplara karşı sizi koruyacaktır.



