HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bacak kramplarını önlemek için evde yapabileceğiniz kolay karışımlar

Bacak kramplarını önlemek için evde yapabileceğiniz kolay karışımlar

31.03.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bacak krampları rahatsız edebilir. Sıcak hava dehidrasyona neden olur ve gün içinde yeteri kadar su içmemeniz kramplara neden olabilir. Bu kramplar son derece ağrılı olabilir. Özellikle gecenin bir yarısı uyurken geldiğinde ağrısıyla çaresiz bırakabilir. İşte tedavi etmek için yapabilecekleriniz.

Bacak kramplarını önlemek için evde yapabileceğiniz kolay karışımlar

Yaz aylarında bacak krampları yaygındır. Yeteri kadar su içilmediği takdirde dehidrasyon veya bir kasın aşırı kullanımı nedeniyle oluşabilir. Kendi başlarına yerleşme eğiliminde olsalar da, sık görülürlerse, buna neden olan bir durum olabileceğinden göz ardı edilmemelidirler.

NEDENİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Bir kas krampı, gecenin ortasında veya bir egzersiz sırasında aniden, bacak veya baldır kaslarında şiddetli ağrıya neden olabilir. Çoğu durumda kesin nedeni bilinmemekle birlikte, çok fazla egzersiz yapmak, daha az su içmek veya özellikle sıcak havalarda beslenme yetersizlikleri bu soruna yol açabilir.

Çoğu durumda kas krampları kendi kendine düzelir, ancak hayatınızı zorlaştırıyorsa, bacağınızın şişmesine neden oluyorsa ve çok sık oluyorsa, bir doktorla görüşebilirsiniz.

Ani bir bacak krampınız olması durumunda evde yapabileceğiniz bazı karışımları deneyebilirsiniz.

BACAK KRAMPI GİRDİĞİNDE BUNLARI DENEYİN

  • Kasları gevşetin ve hafifçe gerin. Hafifçe masaj da yapabilirsiniz.
  • Bölgeye bir ısıtma yastığı uygulamaya çalışın
  • Gece yarısı uyurken bacak krampı yaşarsanız, kasları germek için topuğunuzu yere yaslarken ayakta durabilir ve etkilenen bacağa ağırlık verebilirsiniz.

BACAK KRAMPLARINA KARŞI ETKİLİ KARIŞIMLAR

İşte bacak kramplarından kaçınmak için yapabileceğiniz karışımlar

1. Limon suyu + tuz + su

C vitamini deposu olan limonu su ve tuzla karıştırıp içebilirsiniz. Potasyum, kükürt, magnezyum ve sodyum açısından yüksek bir karışım olduğu için bacakları rahatlatacaktır.

2. Hindistan cevizi suyu

Hindistancevizi suyu içeriğindeki elektrolitler, potasyum ve magnezyum sayesinde kramplara karşı sizi koruyacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!
CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"
Gezek kardeşleri yakalayan polislere ödülGezek kardeşleri yakalayan polislere ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.