Bacaklara ağda ağrısız ve acısız bir şekilde nasıl yapılır?

Tüy dökücü krem, jilet, epilasyon gibi istenmeyen tüylerden kurtulmak için ne kadar çeşitli yöntemler mevcut olsa da bunun için hala sir ağdayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Bazen ev ortamında hazırlanan, bazen ise hazır olarak satılan özel reçinelerden üretilmiş sir ağdalar kullanılıyor. Tabii bir de bunun için özel güzellik merkezlerine gitmeyi tercih edenler var. Ancak ağda, kişinin kendi tarafından da yapılsa, özel bir güzellik merkezinde de yaptırılsa dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor.

Ağda yapmanın püf noktalarına dikkat edildiği sürece, ağda sonrası ortaya çıkması muhtemel komplikasyonlar önlenebilir. Zira hazır olarak piyasada satılan sir ağdalar, evde hazırlanan ağdalara göre acısız ağda nasıl yapılır sorusunun yanıtını içeren bir yapıya sahiptir.** Burada söz edilen püf noktalar genel olarak geçerli kurallardır. Yani acil bir durumda kendi yaptığınız ağdayı kullanmak durumunda kalsanız da bu işlem için profesyonel birinden yardım alsanız da bu noktalara dikkat etmenizde fayda var.