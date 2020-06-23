Bacaklara ağda ağrısız ve acısız bir şekilde nasıl yapılır?

Tüy dökücü krem, jilet, epilasyon gibi istenmeyen tüylerden kurtulmak için ne kadar çeşitli yöntemler mevcut olsa da bunun için hala sir ağdayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Bazen ev ortamında hazırlanan, bazen ise hazır olarak satılan özel reçinelerden üretilmiş sir ağdalar kullanılıyor. Tabii bir de bunun için özel güzellik merkezlerine gitmeyi tercih edenler var. Ancak ağda, kişinin kendi tarafından da yapılsa, özel bir güzellik merkezinde de yaptırılsa dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor.
Ağda yapmanın püf noktalarına dikkat edildiği sürece, ağda sonrası ortaya çıkması muhtemel komplikasyonlar önlenebilir. Zira hazır olarak piyasada satılan sir ağdalar, evde hazırlanan ağdalara göre acısız ağda nasıl yapılır sorusunun yanıtını içeren bir yapıya sahiptir.** Burada söz edilen püf noktalar genel olarak geçerli kurallardır. Yani acil bir durumda kendi yaptığınız ağdayı kullanmak durumunda kalsanız da bu işlem için profesyonel birinden yardım alsanız da bu noktalara dikkat etmenizde fayda var.
Ağdanın aşamalarına geçmeden önce ağda yapmak için en ideal zaman diliminin adet kanamasının sona ermesini takip eden hafta olduğunu söyleyelim.
Temizlik:
- Ağda yapmaya başlamadan önce eller yıkanmalı, ardından ise ağda yapılacak bölge üzerinden her türlü tortudan iyice arındırılacak biçimde temizlenmelidir.
- Akabinde ağda yapılacak bölgeye pudra sürülmesi, ağda işleminin en acısız şekilde geçmesi için önemli bir ayrıntıdır.
- Kişisel bakım uzmanları, ağda yapmadan hemen önce alınan duşun da ağda sırasında yaşanması muhtemel acının düzeyini en aza indireceğini belirtiyorlar.
Ağda seçimi:
- Piyasada farklı markaların farklı sir ağda çeşitleri mevcut. Kartuşlu, konserve tipinde ya da tablet kalıbında satılan sir ağda ürünlerinin her birinin kendince avantajları ve dezavantajları mevcut. Tek kullanımlık olan kartuşlu ağdaların kullanıldıkları bölgeye göre farklı başlıkları bulunuyor.
- Konserve tipindeki ağdaların uygulaması tahta spatuyla yapılıp ağda yapılan bölge bez ile silinirken tablet kalıplar ise uygulaması spatula ile yapılıp bez kullanılmasını gerektirmeyen ürünlerdir. Bu noktada kişi kendi alışkanlıklarına uygun ağda çeşidini tercih ederek, ağda yapımı esnasındaki ve sonrasındaki sürecin konforlu geçmesini amaçlamalıdır.
Uygulama aşaması:
- Ağda, ilgili bölgeye kılların çıkış yönü doğrultusunda mümkün olduğunca ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
- Bir süre bu şekilde bekledikten sonra ağda türüne göre bez vasıtasıyla ya doğrudan ağda yapılan bölge cilde paralel biçimde temizlenebilir.
Uygulama sonrası:
- Ağda işlemi sona erdikten sonra cilt iyice temizlenir.
- Yanma, acı, kızarma gibi problemler söz konusu ise ilgili bölgeye buz kompresi uygulanabilir.
- Bir uzman görüşü doğrultusunda bu problemlerin giderilmesi işlevini gören çeşitli özel losyonlar da kullanılabilir.
Bacaklara Ağda Yapmanın İncelikleri
Özellikle ilk defa ağda yapıcak kadınların kafalarında birçok soru işareti bulunuyor. Bacaklara ağda nasıl yapılır da bu konuyla alakalı cevabı en çok merak edilen sorulardan biri. Bu sorunun yanıtı aslında yukarıda paylaştığımız ağda nasıl yapılır sorusunun cevabı olan adımlarda saklı
. Bacaklara ağda yapmanın püf noktaları da vücudun herhangi bir yerinde yapılacak uygulama için söz edilebilecek püf noktalar ile aynı.
Yalnız üst bacak ağdası:
- Diğer bölgelere göre biraz daha hassas olabilir.
- Bu yüzden üst bacak bölgesine yapılacak ağda işlemi sırasında ve sonrasında yaşanacak problemlerin şiddetinin en aza indirilmesi için doktor kontrolünde özel spreyler, anestol kremler kullanılabilir.
Özellikle ev ortamında hazırlanmış, şekerli bir yapıya sahip olan ağdalar varisli bacaklara uygulanmamalıdır. Doktorun uygun gördüğü sir ağdalar kullanılabilir.
Sonuç olarak:
- Ağdanın sebep olabileceği çeşitli sorunların önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken püf noktalara bir kez hakim olunduktan sonra devamında yapılacak ağdalarda hiçbir sorun yaşanmayacaktır.
- Özellikle ağda seçiminde dikkatli olmak en önemli faktör.
- Bilinen markaların paraben, parfüm içermeyen doğal ve katkısız ürünleri tercih edildikten sonra ağda yapımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorundan söz etmeye gerek kalmaz.
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