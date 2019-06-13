HABER

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçimini ağaçlara aşı yaparak sağlayan 53 yaşındaki Süleyman Yalçın, su sıkıntısı bulunan bahçesinde farklı bir yöntem denedi.

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçimini ağaçlara aşı yaparak sağlayan 53 yaşındaki Süleyman Yalçın, su sıkıntısı bulunan bahçesinde farklı bir yöntem denedi. 4 dönümlük arazisinde bulunan 200 badem ağacının yüz tanesini farklı meyve ağaçlarıyla aşılayan Yalçın, bir ağaçta 5 meyve toplamanın keyfini sürüyor.
Susuzluğa dayanıklı bir ağaç olan badem ağacının gövdesine aşıldığı diğer meyvelerin de böylelikle susuz yetiştiğini belirten Yalçın, bu yöntemle aynı zamanda kısıtlı arazisi olanlara bir ağaçta 5 meyve yeme imkanı sunuyor.
Erik, kaysı, şeftali gibi meyve ağaçlarının kısa ömürlü olduğunu belirten ancak badem ağacına aşılanan bu meyve ağaçlarının daha uzun ömürlü olduğunu söyleyen Yalçın, bu yöntemi herkese tavsiye ediyor.
Aşı denemelerinin sadece badem ağacıyla sınırlı olmadığını da belirten Yalçın, sakızlak ağacına Antep Fıstığı aşılamış. Tropikal meyveler üzerinde çalışan Yalçın, “Geçimimi ağaçlara aşı yaparak sağlıyorum. Bu işi dedemden öğrendim. Çığlık Mahallesi sulama suyunun olduğu bir mahalle. Bu mahallede bulunan bahçemde 200 kadar badem ağacım vardı. Diğer meyveleri defalarca diktim ama hiçbiri dayanamadı. Bunun üzerine ben de susuzluğa dayanıklı badem ağaçlarına benzer gen taşıyan meyveleri aşıladım. 10 yılı aşkın bir süredir bahçemde badem ağacından erik, kayısı, şeftali, nektarin ve badem yiyorum. Bu yöntemle kısa ömürlü olan erik, kayısı, şeftali ve nektarin ağaçlarının da ömrünü uzatmış oldum. 15-20 yıldır meyve yediğim ağaçlar var. Aynı zamanda bu yöntem küçük arazileri olan, evinin önünde sınırlı alanı olan kişilerin bir ağaçtan 5 farklı meyve almasına imkan sağlıyor. Benden bu yöntemi öğrenmek isteyen olursa seve seve öğretirim, sonuçta ben ölünce bunu yapan kalmayacak” dedi.
Süleyman Yalçın’ın bulduğu yöntem en çok eşi Ayşe Yalçın’a yaramış. Manava gitmeye ihtiyaç duymayan Ayşe Yalçın, “Bahçemizde su sıkıntısı var. Daha önce farklı ağaçlar diktik ama kurudu. Eşim badem ağaçlarına farklı meyveleri aşılamayı keşfedince rahat ettik. Şimdi badem ağacının altına gittiğimde erik, şeftali, kayısı ve nektari toplayabiliyorum. Bu çok güzel bir şey” diye konuştu.

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

Badem ağacından 5 tür meyve topluyor

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klipŞehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip
İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri’ne uluslararası bir ödül dahaİBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri’ne uluslararası bir ödül daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.