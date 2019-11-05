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BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:49 | Son Güncelleme

BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş

KUDÜS (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) makamlarının, geçen hafta ülkede düzenlenen uluslararası konferansa katılmaya davet edilen Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'e vize vermediği ortaya çıktı.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE makamlarının, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından geçen pazar başkent Abu Dabi'de düzenlenecek uluslararası konferansa katılmaya davet edilen Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermediğini belirtti.

Aynı kaynak Filistin makamlarının Şeyh Hüseyin'e gösterilen muamele nedeniyle BAE'ye nota verdiğini aktardı, ancak şu an için iki ülke ilişkilerinde bir sorun olmadığını kaydetti.

Filistin Yönetimi ile BAE arasında, birkaç yıldır, BAE'nin Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'a verdiği destek nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Filistin İİT Muhammed Dahlan

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